В Киеве, как и по всей стране, власти планируют смягчать карантинный режим и уже предполагают, что в купальный сезон-2020 могут открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Об этом директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия "Плесо" Константин Пигуля сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Мы подготовили почти все пляжи... 14 пляжей в этому году будут функционировать и 18 зон отдыха. Мы уже завершили окончательные приготовления и ожидаем проверки Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - заявил он.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что в этом сезоне, несмотря на карантин и эпидемию коронавируса, украинцы смогут купаться. Пляжный сезон будет открыт.

Как сообщала "Страна", в Министерстве здравоохранения Украины заявили об открытии пляжного сезона летом, несмотря на пока не утихающую эпидемию коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания в ведомстве привели правила безопасного отдыха на пляжах.