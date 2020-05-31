В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает единственный вид рода черепах на территории Украины - болотная черепаха. Это пресмыкающееся ведет хищный образ жизни.

Снимок животного, сделанный в самой северной точке заповедной территории - заброшенном поселке Денисовичи, опубликован в Facebook организации. Героиня снимка выбрала местом жительства искусственный пруд возле центральной улицы.

Болотная черепаха занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Однако в нашей стране статус вида не вызывает опасения.

На территории заповедника неторопливые хищники распространены везде, где есть их биотопы: в спокойных водоемах со слабым течением. Большинство времени черепаха проводит в воде. Питается она преимущественно беспозвоночными животными. Зиму проводит в спячке на дне водоемов.

Ранее "Страна" рассказывала о перелетных лебедях, решивших остаться в заповеднике под Чернобылем и вывести потомство.

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