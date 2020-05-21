Карантин со многими неизвестными: почему нет списка регионов, где его ослабят?

Кабмин вчера принял "исторические" решения, разрешив с 22 мая запустить наземный общественный транспорт, а с 25 мая – открыть метро и детские сады.

Эти пункты были приняты одновременно с постановлением о продлении на месяц так называемого адаптивного карантина, суть которого состоит в том, что в теории будет разрешено практически все, что жизненно необходимо, но на практике пользоваться восстановленными благами цивилизации смогут далеко не все регионы.

Вчера Минздрав сообщил, что, по его данным, лишь половина областей соответствует критериям, которые позволяют запустить общественный транспорт и открыть детские сады. Однако вновь не прозвучало ключевое – полный список таких регионов.

Понятно, что не попадает в список таких регионов Буковина. Понятно, что наверняка попадают в этот список большие области с умеренными показателями заболеваемости вроде Харьковской. Но большинство регионов – под вопросом, и их жителям остается только гадать, войдут их области и города в список счастливчиков или нет.

Хотя, собственно, накануне 22 мая Минздрав в первую очередь должен публиковать как раз списки регионов, которых объявленные послабления коснутся. Кроме того, до сих пор непонятно, за кем будет последнее слово в вопросе о запуске транспорта и открытии детских садов: за местными властями или центральной. То есть если центральная власть скажет, что регион не готов по ее критериям к ослаблению карантина, то может ли местная власть принять решение вопреки этому? И, с другой стороны, может ли местная власть не запустить транспорт, если центр объявил, что регион готов переходить на более легкий карантин?

Объявляя о послаблениях, Кабмин в первую очередь должен была дать ответы на эти вопросы. Но там, видимо, считают, что объявление о запуске общественного транспорта важнее, чем сам его запуск. И запустится ли он на самом деле, правительство не слишком волнует.

Стоит ли президенту думать о втором сроке?

Почти такой же важной темой вчерашнего дня, как решение правительства о запуске общественного транспорта, стала пресс-конференция Владимира Зеленского, приуроченная к первой годовщине его президентства. Она могла бы оказаться даже важнее темы метро, если бы президент на встрече с журналистами сообщил что-нибудь действительно важное с информационной точки зрения. Но ничего такого на ней не прозвучало.

Самая главная новость состоит, пожалуй, в том, что президент уже не отрицает возможности своего похода на второй срок. Слухи о такой возможности в последнее время начали ходить, но все помнили о предвыборной программе кандидата Зеленского и его однозначных заявлениях, что идти на Банковую нужно только на один срок, поэтому и слухам не придавали большого значения. Однако оказалось, что они соответствуют действительности.

Впрочем, говорить о втором сроке спустя всего год после начала первого, конечно, смешно. Можно не сомневаться, что все три последних президента думали о втором сроке все время своего пребывания на Банковой и даже строили конкретные планы (как правило, похожие на победный план Леонида Кучмы в 1999-м), но двое доуправлялись к концу срока до того, что провалились на выборах, а третий и вовсе не досидел на Банковой до конца первого срока.

Не исключено, что Зеленскому тоже не светит повторить достижение Кучмы. Ведь по своему главному обещанию – установить мир – он не только ничего не сделал за прошедший год, но даже и не сказал ничего конкретного на вчерашней пресс-конференции.

То, что казалось кандидату Зеленскому таким простым – поговорить с "чертом лысым" и договориться по пунктам, – президенту Зеленскому оказалось не по зубам. Очевидно, что у него нет мирного плана, и с каждым днем все меньше веры в то, что такой план появится. А значит, с каждым днем все больше шансов на то, что второго срока у Зеленского не будет.

"Заговор" против Порошенко: Зеленский, Коломойский и Кремль

О бывшем президенте Петре Порошенко вчера говорили и писали не меньше, чем о нынешнем. А за границей – даже больше. Вчера и украинские политики, и мировые СМИ отреагировали на публикацию аудиозаписей разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом в 2015-2016 годах. Реакция оказалась эмоциональной и абсолютно полярной.

Самого Петра Алексеевича публикация записей, видимо, задела очень сильно, потому что комментарии давал и он сам, и его партия, причем сводилось в них все к заговору, направленному против Порошенко, Байдена и демократии. С каждым комментарием сеть заговора расширялась, и по итогам дня можно выстроить целую сеть антипорошенковских заговорщиков.

Во главе этой сети стоит, естественно, Кремль. А входят в нее пророссийские телеканалы в Украине, медиаресурсы Игоря Коломойского, агенты ФСБ и Банковая. Может, не лично Зеленский, но какие-то влиятельные силы в его окружении – точно.

А если судить по тому, что и президент, и спикер парламента оценили содержание пленок как требующее реакции правоохранительных органов, то у Порошенко предполагают, что и лично Зеленский приложил руку к дискредитации своего предшественника.

Что касается западной реакции, то продемократические СМИ Штатов прогнозируемо постарались свести на нет весь эффект от публикаций, зато Европа оказалась в шоке от того, насколько нагло и открыто Вашингтон управляет Украиной. Или, по крайней мере, управлял ею во времена Барака Обамы – ведь в опубликованных записях разговоров Зеленского и Трампа такого откровенного позора для Украины все-таки не было.

Так что скандал все же разгорелся, и уже очевидно, что Порошенко от него пострадает больше, чем Байден.

Кабмин ждет 5 млрд долларов от МВФ

Кабмин вчера одобрил проект нового меморандума с Международным валютным фондом, из которого стало известно, что программа сотрудничества рассчитана всего на полтора года и что за это время украинская власть рассчитывает получить 5 миллиардов долларов.

По сравнению с расширенными программами, которые были в 2009 и 2014 годах, нынешний "стэнд-бай" весьма скромный. И надо благодарить МВФ, который отказал Украине в очередной расширенной программе, не позволив нашей власти влезть в еще большие долги, чем мы имеем на сегодняшний день.

Больше того, как показывает практика, итогом таких "программ стэнд-бай" является не получение всей суммы, а только первый транш, выделяемый в период "медового месяца", когда стартовые условия фонда выполнены, а новые еще не появились.

И тут крайне интересно то, что 1,9 млрд первого транша, согласно меморандуму, должны быть направлены не в резервы Нацбанка, а на покрытие дефицита госбюджета. Эти 50 миллиардов там сейчас явно лишними не будут. Особенно если учесть тот факт, что прежний источник пополнения бюджета через продажу облигаций внутреннего госзайма в значительной степени иссяк.

Выживет ли Украина без мировой торговли?

Индекс мировой торговли в мае упал до 87 с половиной пунктов. Об этом сообщила вчера Всемирная организация торговли, публикующая эти индексы с 2016 года. По ее данным, нынешний показатель самый низкий за четырехлетнюю историю.

ВТО объяснила, что индекс мировой торговли начал падать еще в начале года – так, в феврале, когда эпидемия коронавируса переходила из "китайской" стадии в мировую, он составлял 95 пунктов по шкале, в которой 100 пунктов – это стартовая точка 2016 года. Но с тех пор ситуация усугубилась, и организация прогнозирует, что итоговый спад мировой торговли в нынешнем году может составить до 32%.

Из-за сложившей ситуации пострадают, прежде всего, страны с открытой экономикой. Именно поэтому, собственно говоря, прогнозируется, что экономический спад в Швеции будет таким же, как и у остальных европейских стран, – несмотря на то, что шведы отказались вводить карантин.

Зато страны, экономика которых ориентирована большей частью на внутренний рынок, смогут пережить 2020 год достаточно благополучно. Правда, таких стран в нынешнем глобальном мире не так уж и много, но один пример у нас под боком – это Белоруссия, которая еще в 1990-е поставила жесткие барьеры импорту ради сохранения собственных производств.

От такой политики, конечно, в течение двух десятилетий страдали потребители, которые были ограничены в выборе доступных товаров, зато мировые кризисы (в том числе нынешний) для "сябров" проходят менее болезненно, чем для ближайших соседей. Включая Украину.

Наша экономика на сегодняшний день – одна из самых открытых в бывшем Советском Союзе, поэтому она обваливалась в 2008-м и обваливается сейчас. И это заставляет задуматься над тем, что весь экономический курс постсоветского периода был ошибкой. Исправить ее можно, но для этого все усилия государства нужно сосредоточить на восстановлении промышленности, чтобы выйти из ситуации, когда все – от булавок до автомобилей – закупается за границей. Нынешний "карантинный" кризис другого варианта просто не оставляет.