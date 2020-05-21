Во вторник, 19 мая, депутаты приняли в первом чтении за основу законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в отрасли почтовой связи".

На официальной странице в Facebook Национального банка появился комментарий касательно указанного проекта.

Нацбанк выступает против принятия данного проекта закона и против создания государственного "почтового" банка.

Аргументы регулятора следующие:

1. Это нелогично. Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции, и соответственно - повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства - 55 %. НБУ совместно с Правительством планирует ее уменьшить до 25 % до 2025 года благодаря частичной приватизации госбанков.

Расширение статуса "Укрпочты" - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции.

2. Это неконкурентно. "Укрпочта" окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же банками. Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность "Укрпочты".

К тому же "Укрпочта" будет соревноваться с другими госбанками - Ощадбанком и ПриватБанком. НБУ за конкуренцию, но не госбанков между собой за одних и тех же клиентов. В итоге потеряет госбюджет, включительно с дополнительными расходами "Укрпочты".

3. Это рисково. "Укрпочта" не понимает реальную стоимость ведения банковского бизнеса. Банки тратятся на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же "Укрпочта" имеет более низкую экспертизу в финмониторинге, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания средств.

Поэтому Нацбанк призвал правительство и Верховную Раду выразить совместную позицию и отклонить данный законопроект.

Регулятор предлагает несколько альтернатив:

1. "Укрпочта" может оказывать в сельской местности агентские услуги от имени банков. У "Укрпочты" широкая сеть, потому это было бы целесообразно для повышения финансовой инклюзии.

2. "Укрпочта" может работать в пределах нового платежного законодательства. Новая редакция Закона "О платежных услугах" позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карты без участия банка.

По мнению НБУ, этот вариант - оптимальный. Ведь "Укрпочта" имеет лицензию на предоставление платежных услуг, которая может быть легко расширена в пределах действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что нардепы разрешили "Укрпочте" выпускать платежные карты и проводить банковские операции.

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