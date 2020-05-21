Украинские психиатрические лечебницы недополучили от государства финансирование в размере почти 900 миллионов гривен. Сейчас Минздрав работает над решением этой проблемы.

Об этом министр здравоохранения заявил на официальной странице Минздрава в Facebook по итогам брифинга.

"Общее недофинансирование психиатрических больниц в Украине составляет 898 млн грн. Министерство разрабатывает отдельный механизм финансирования психиатрической службы. Министр отметил, что протест 19 мая во стенами клинической больницы "Психиатрия" (больница имени Павлова) был организован медиками для того, чтобы привлечь внимание к проблеме финансирования больницы", - указано в сообщении.

По словам Степанова, больница имени Павлова оказалась на грани закрытия из-за недополучения необходимого финансирования.

Напомним, с 1 апреля стартовал второй этап медреформы, который ударил по психбольницам. В рамках "оптимизации" больничной сети большую часть профильных стационаров придется закрыть. В Минздраве считают, что таких медучреждений слишком много, а лечить психические заболевания можно амбулаторно, под присмотром врача.

Как сообщала "Страна", с призывом "Спасите украинскую психиатрию!" к международной общественности в соцсети обратились медики клинической больницы "Психиатрия" в Киеве.