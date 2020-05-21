Человек, который ещё в 2003 году перенес тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS), может помочь ученым в поиске методов лечения с новым коронавирусом SARS-CoV-2. У него в крови выявили антитело к новому "уханьскому" коронавирусу.

Об этом пишет издание Livescience.

Обнаруженное тело способно ингибировать (то есть подавлять) SARS-CoV-2.

Антитела являются частью иммунного ответа организма на патогены. Найденное антитело исследователи назвали S309. Оно продемонстрировало сильную способность связывать и отключать шиповидный белок на SARS-CoV-2, позволяющий вирусу проникать в клетки.

Пока исследование способностей антитела проводилось в лабораторных условиях, поэтому нужно еще выяснить, будет ли антитело эффективно противодействовать SARS-CoV-2 в организме людей. Как сообщают ученые, испытания на людях уже начались.

Это уже не первый случай, когда исследователи находят антитела к новому вирусу. На днях "Страна" писала об открытии американской компанией Sorrento Therapeutics антитела, которое блокирует коронавирус SARS-CoV-2 на 100%.

А в марте мы рассказывали об аналогичной находке специалистов из Нидерландов.