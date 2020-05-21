Житель Закарпатья решил проверить сноровку пограничников и просто перебежать границу. Таким образом мужчина решил вернуться на родину из Венгрии.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Задержанным оказался 40-летний гражданин Украины, житель села Мочола ​​Береговского района. Украинец некоторое время находился в Венгрии и намеревался вернуться домой, правда действующими пунктами пропуска воспользоваться не захотел. К тому же, оказалось, что проверить бдительность пограничников было давней мечтой украинца", - указано в сообщении.

Последнее мужчина сам озвучил сотрудникам ГПСУ. Во время задержания он вырвался и попытался убежать, но остановился только после предупредительных выстрелов в воздух. Сейчас дело направлено в суд, где поступку нарушителя дадут правовую оценку.

Напомним, закрытый два месяца назад из-за карантина единственный пеший переход на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области должен снова заработать.

Как сообщала "Страна", за пару часов до полного закрытия границы для всех пассажирских рейсов, на КПП с Польшей по-прежнему осталось около тысячи человек.