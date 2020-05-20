В апреле 2020 года ежедневные выбросы парниковых газов на планете в среднем сократились на 17% по сравнению с прошлым годом. В некоторых странах выбросы сократились еще больше: в Великобритании - на 31%, в Австралии - на 28,3%.

Об этом сообщает сайт RG.ru со ссылкой на исследование, проведенное международной группой ученых, включившую сотрудников Университета Восточной Англии и Стэнфордского университета США.

Исследование проводилось в 69 странах, 50 американских штатах и 30 провинциях Китая - в регионах, на которые приходится 97% мировых выбросов углерода.

Авторы работы измеряли уровень выбросов, связанных с шестью сферами: производством электроэнергии, наземным транспортом, промышленностью, общественной инфраструктурой, жилыми помещениями и авиацией. По данным ученых, больше всего (примерно на 60%) снизились выбросы в атмосферу от авиации. Выбросы от наземного транспорта упали на 36%.

Как отметили авторы исследования, рекордное сокращение выбросов углекислого газа будет временным. По мере возвращения стран к нормальной экономической деятельности к концу 2020 года сокращение выбросов составит всего около 7%. Если же ограничительные меры в большинстве крупных стран отменят в середине июня, то падение за год составит всего 4%.

Но даже на этом уровне сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу станет самым большим ежегодным падением со времен Второй мировой войны. В последние несколько десятилетий выбросы в атмосферу увеличивались примерно на один процент в год.

Как заключили авторы исследования, опыт коронавирусного кризиса показывает то, каким трудным может быть процесс сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Даже крайне жесткие карантинные меры в большинстве стран привели к тому, что снизилась лишь небольшая (менее пятой части), а не основная масса выбросов в атмосферу.

Ранее "Страна" приводила оценку сокращения выбросов от Всемирной метеорологической организации.

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