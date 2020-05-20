Полицейский составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП в отношении водителя.

В протоколе указано, что водитель управлял автомобилем с признаками наркотического опьянения, а от прохождения осмотра у врача-нарколога городской больницы отказался в присутствии двух свидетелей.

Водитель предоставил суду возражение, в котором отметил, что был остановлен сотрудниками патрульной полиции безосновательно, а на вопрос о прохождении осмотра отвечал, что не отказывается и требовал соблюдения процедуры прохождения такого осмотра, информирует Юрлига.

Чугуевский городской суд по этому делу № 355/660/19 принял постановление, которым административное дело в отношении водителя закрыл в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Кроме этого, суд взыскал с патрульной полиции в пользу водителя моральный ущерб в размере 30 тыс. грн и расходы на правовую помощь в размере 20 тыс. грн.

Суд указал, в частности, что протокол об административном правонарушении не содержит описания действий водителя относительно уклонения от осмотра.

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу Департаменту патрульной полиции. Решение мотивировано тем, что апелляционную жалобу подано лицом, которое не является участником производства по делу об административном правонарушении, и не наделено правом на апелляционное обжалование.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд позволил подтверждать любыми документами гонорар адвокату.

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