В Черновицкой области еще у 46 украинцев лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал на своей странице в Facebook.

"Однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов. Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", - заявил он.

По словам главы ОГА, в течение суток 18 человек излечились. О летальных случаях за 20 мая неизвестно. Таким образом в регионе коронавирусом заразились 2 842 человека.

Напомним, в больнице города Сторожинец Черновицкой области закончились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимые тяжело больным Covid-19 для интенсивной терапии.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины готовится начать массовое ИФА-тестирование населения на антитела к коронавирусной болезни Covid-19 уже на следующей неделе. Тесты иммуноферментного анализа (ИФА- тесты) будут из Европы, а также украинского и американского производств