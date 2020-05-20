В Министерстве социальной политики Украины уверены, что говорить о существенном повышении уровня бедности в стране в текущем году нет причин. А государство выходит из кризиса.

Соответствующее заявление опубликовала в Facebook пресс-служба ведомства.

По заверению министерства, в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности показатель 2008 года (периода до наступления финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Мониторинг показателей бедности по данным за 9 месяцев 2019 года также свидетельствует о положительной динамике снижения уровня бедности в Украине, сообщили в ведомстве. Так, в указанный период уровень бедности уменьшился и составил 41,4% против 45% в аналогичный период 2018 года.

Вместе с тем в министерстве признали, что события 2020 года, связанные с эпидемией COVID-19, внесли коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года, уровень бедности (по критерию затрат ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 процентных пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентных пункта выше значения 2019 года", - говорится в записи пресс-службы.

Таким образом министерство опровергло сообщение о резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%, о котором "Страна" и другие СМИ писали со ссылкой на данные ЮНИСЕФ. В Минсоцполитики эти цифры назвали некорректными и нуждающимися в уточнении.

Несмотря на оптимизм чиновников, в конце апреля 39% украинцев сообщили о финансовых трудностях, у 45% вообще не было сбережений.