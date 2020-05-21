В День травматолога Минздрав напомнил несколько правил, которые помогут реже гостить у этого врача. Так как наибольшее количество травм приходится на весну и лето, сейчас это особенно актуально.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Завершение весны и летнее время травматологи часто называют сезоном травм. Количество несчастных случаев и травм (утоплений, ДТП, ожогов) резко увеличивается именно в это время", - указано в сообщении.

Отмечается, что некоторые дети не издают никаких звуков, когда тонут. Именно поэтому так важно определить одного взрослого, который должен не отвлекаясь присматривать за детьми на близком расстоянии.

В зоне отдыха следует отделить бассейн забором, чтобы ребенок не мог в него упасть. Безопаснее всего, если ребенок во время купания будет не дальше вытянутой руки. При этом обязательно на каждом ребенке должен быть надувной жилет.

В алкогольном состоянии лучше не браться за серьезные дела, не говоря о вождении, плавании и других развлечениях. Ради вашей же безопасности врачи рекомендуют не пренебрегать шлемом во время езды на мопеде, мотоцикле и велосипеде. То же касается ремней безопасности в машине и детского кресла для детей до 12 лет.

И, конечно, каждый родитель обязан регулярно проводить со своими детьми инструктаж о том, насколько опасно играть с источниками огня, бегать и вылазить в открытые окна, крутиться у плиты с кипятком, а также предупредить другие опасности - как дома, так и на улице.

Напомним, ученые Брауновского университета провели обзор исследований, посвященных анализу данных о травмах, полученных во время занятий зимними видами спорта: езде на сноуборде и горных лыжах.