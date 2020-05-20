Туристический сезон в Греции, так же как и на Кипре, начнется 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду, передает агентство Associated Press.

Он отметил, что с 1 июля планируется начать постепенно возобновлять международные авиарейсы на греческие курорты.

Премьер указал, что Греции "удалось ограничить распространение вируса, и наша страна стала примером для подражания в том, что касается урегулирования кризиса в области здравоохранения".

Вместе с тем, он добавил, что иностранных туристов при въезде в страну будут тестировать на предмет заражения коронавирусом.

Греческое правительство ввело ограничительные меры в стране еще на ранних этапах вспышки коронавируса, что привело к тому, что число заболеваний коронавирусом в Греции значительно ниже, чем в других европейских странах, отмечает агентство.

За последние сутки в стране зарегистрировали лишь десять новых случаев заражения, один человек скончался.

В Греции уже открылись многие популярные у туристов достопримечательности, более 200 археологических памятников, в частности, уже возобновил работу Акрополь в Афинах.

Ранее "Страна" сообщала, что и Черногория откроет границы для туристов в июне.

Также мы писали, что в Испании решили открыть страну для туристов уже в конце июня.