На выходных в киевский магазин бытовой техники на улице Большая Васильковская, закрытый для посетителей на карантин, нагрянули воры. Их добычей стали дорогие смартфоны.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, преступники проникли в торговый зал, вскрыв защитные ролеты.

В зале было много дорогостоящей негабаритной техники: ноутбуков, планшетов и других недешевых гаджетов. Однако злоумышленники целенаправленно интересовались только мобильными телефонами Iphone компании Apple. До появления охраны, которая выехала на сработавшую сигнализацию, они успели вынести последние модели Iphone на сумму свыше 200 тысяч гривен.

Позже администрация магазина подсчитала убытки за сломанные ролеты и разбитые витрины - еще на 50 тысяч гривен.

По факту кражи с проникновением полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Поскольку преступники были в масках, их лиц на записях магазинных и уличных видеокамер разглядеть невозможно. Не исключено, что у преступников были сообщники из числа действующих либо бывших сотрудников магазина, которые помогли им сориентироваться после проникновения в помещение. Сейчас эта версия тщательно проверяется.

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