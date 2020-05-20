Ученые из Университета Макмастера (Канада) установили, что у тех, кто потребляет минимум две порции молочных продуктов в день, реже выявляют метаболический синдром. У тех же, кто не есть молочку или предпочитает только обезжиренные молочные продукты, риск появление этого синдрома выше.

Выводы исследователей опубликовал журнал BMJ Open Diabetes Research & Care.

Сейчас принято считать, что молочными продуктами, которые содержат насыщенные жиры, не стоит злоупотреблять. В рекомендациях по здоровому питанию Всемирная организация здравоохранения советует отдавать предпочтение молочным продуктом с низким содержанием жиров. Тем не менее, исследование на большой выборке в 147,8 тысяч жителей разных стран, показало: есть молочные продукты обычной жирности в достаточном количестве необходимо. Иначе есть риск развития метаболического синдрома - состояния, при котором увеличивается окружность талии из-за избытка жира в брюшной полости, появляется гипертония и повышается концентрация глюкозы в плазме крови натощак.

Этот синдром - один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Чтобы проверить, как связаны молочные продукты в рационе и риск развития синдрома, ученые проанализировали информацию о диете жителей 21 страны Европы, Азии и Америки обоих полов в возрасте от 35 до 70 лет.

Авторы исследования использовали данные о наличии симптомов метаболического синдрома: скоплении жира в области живота, давлении, уровне сахара, жиров и липопротеинов высокой плотности в крови. Авторы выяснили, что метаболический синдром гораздо реже встречался у тех, кто ел хотя бы две порции молочных продуктов в день (одна порция - это стакан молока 250 мл, одна чайная ложка сливочного масла или два кусочка сыра по 20 г каждый) по сравнению с теми, кто исключил их из своего питания либо отдавал предпочтение только обезжиренным продуктам (менее 1%).

Затем ученые отдельно оценили влияние диеты на риск развития диабета и эпизодических повышений кровяного давления в перспективе. У употреблявших минимум две порции молочной продукции в день (по сравнению с теми, кто не ел молочные продукты вообще), в дальнейшем реже диагностировали и диабет, и гипертонию.



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