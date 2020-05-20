В Минздраве рассказали, почему важно придерживаться социальной дистанции даже после первого снятия карантинных мер.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19, ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра. Известно, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта", - указано в сообщении.

Особенно важно придерживаться социальной дистанции для людей, у которых есть хронические заболевания или возраст более 50 лет. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом падает с каждым днем, зараженных в стране сейчас намного больше, чем в начале пандемии, поэтому ослабление карантинных мер не гарантирует безопасности на улице, в людных местах и закрытых помещениях.

Также есть опасность прикоснуться к инфицированной поверхности или вдохнуть воздух, в частицах которого коронавирус может оставаться до нескольких часов. Потому врачи рекомендуют либо совсем не прикасаться к посторонним поверхностям вне дома, либо перестать прикасаться к лицу и слизистой или самый простой вариант - сразу же дезинфицировать руки.

Минздрав выпустил несколько правил, которые помогут снизить риск заражения вне дома:

в магазине придерживайтесь дистанции не менее метра с окружающими или воспользуйтесь доставкой на дом

используйте бесконтактные приветствия кашляйте и чихайте в сгиб локтя или салфетку

как можно чаще мойте руки не менее 20-40 секунд

в случая появления симптомов коронавируса самоизолируйтесь и оповестите о своем состоянии лечащего врача

Напомним, в Украине минимально допустимая дистанция между продавцами в местах торговли продуктами и на агропродовльственных рынках сокращена с 3 до 1,5 м. Правда, это касается случаев, когда рабочие места продавцов разграничены защитными экранами.

Как сообщала "Страна", группа в составе бельгийских и датских ученых выяснила безопасное расстояние при беге, езде на велосипеде и ходьбе во время пандемии COVID-19. И оно оказалось больше, чем рекомендуемые 1–2 метра.