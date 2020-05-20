Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении по миру коронавируса. Он в резких и непарламентских выражениях заявил, что огромное количество людей во всем мире погибли из-за властей КНР.

Обвинение глава Белого дома выдвинул в своем Твиттере днем 20 мая.

"Некоторые чокнутые в Китае только что выпустили заявление, в котором обвиняют всех, кроме самого Китая, в вирусе, который убил сотни тысяч людей. Пожалуйста, объясните этим болванам, что именно "некомпетентность Китая", и только она, привела к массовому убийству людей во всем мире!" - возмутился Трамп.

Это далеко не первый раз, когда президент США выдвигает подобное обвинение Китаю. Например, в марте он заявил, что из-за КНР весь мир страдает от пандемии коронавируса.

А в апреле он напал с упреками на Всемирную организацию здравоохранения, которая якобы чрезмерно ориентируется на Китай.