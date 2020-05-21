С 1 июня в Украине запускается фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Такое решение принял Кабмин.
Изначально систему хотели запустить с 1 мая, однако из-за карантина отложили на месяц. Накануне Рада и Зеленский отменили закон о льготных штрафах - когда первые три нарушения в году прощаются, но за остальные уже начисляется денежное взыскание.
То есть штрафы начнут приходить сразу, после первого же попавшего на видео нарушения.
"Страна" напоминает, где будут размещены первые камеры в Киеве, за что и в каком объеме будут штрафовать, каким образом можно будет оплачивать нарушения.
Дополнительно юристы рассказали нашим читателям, как можно будет оспорить "письма счастья".
Где будут камеры в Киеве и что они умеют
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.
Первые камеры будут установлены в Киеве. Однако их число будет увеличиваться и в обозримом будущем они должны появиться и в двух городах Украины.
Тестовые камеры в Киеве поставили по адресам, приведенным ниже. С большой вероятностью именно они же заработают уже и по-настоящему:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с ул. Причальная
- ул. Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в сторону правого берега)
- Броварской проспект (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- пр. Героев Сталинграда, 25
- пр. Владимира Маяковского, 56
- пр. Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана (в оба направления)
Видеокамеры уже появляются в программах-навигаторах.
Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости - наиболее частое нарушение. Хотя их функционал позволяет определять и нарушение правил разметки, проезда перекрестка, движение по полосе общественного транспорта.
За что и на сколько будут штрафовать
На первом этапе, с 1 июня, система видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима. Затем планируется, что камеры будут распознавать следующие нарушения ПДД с предварительно такими штрафами:
- превышение скорости на 20 км/час, игнорирование дорожных знаков, разметки, несоблюдение правил остановки и стоянки, проезд по тротуару - 255 гривен;
- нарушение правил проезда перекрестков, проезд на красный свет светофора, нарушение дистанции или интервала, отсутствие включенного поворота, использование мобильного телефона за рулем - 425 гривен;
- превышение скорости на 50 км/час, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта - 510 гривен;
- остановка или стоянка на местах для инвалидов - 1020 гривен;
- побег с места ДТП - 255 гривен, арест на 15 суток или выполнение общественных работ.
Как проверить и оплачивать штраф
Система видеофиксации на дорогах будет работать по такой схеме:
- камера фиксирует превышение скорости,
- патрульный полицейский на компьютере определяет нарушителя, проверяя номера его авто,
- после установления совпадения номера автомобиля с ее маркой будет выписан административный протокол
- через "Укрпочту" протокол направляется нарушителю, его же дублируют и отправляют в электронной версии в электронный кабинет водителя.
- нарушитель может ознакомится с фото нарушения, узнать место и время нарушения ПДД, даже пересмотреть видео, когда его автомобиль нарушил ПДД.
Проверить, есть ли на вас штраф, можно в электронном кабинете водителя на e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua или через мобильное приложение "Дія". Туда должны приходить и push-сообщения о нарушении.
В нашем отдельном материале читайте более подробно, как водителям начнут выписывать штрафы с помощью камер.
Как оспорить штраф
О юридицической подоплеке нововведений и том, как оспорить штраф, "Стране" рассказал адвокат АО Credence Сергей Бурлаков.
Практику видеофиксации, которая давно работает во всем мире, в Украине пытались запустить больше 10 лет.
Основным камнем преткновения стало решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года, которое признало незаконной норму о наказании за нарушение владельца автомобиля - в независимости от того, кто был за рулем.
То есть, проще говоря, видеокамера не видит, кто ведет автомобиль. А штрафы автоматически выписывет на владельца машины, который мог передать ее по доверенности родственнику. Который и совершил нарушение правил ПДД.
КСУ исходил из того, что юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Кроме того, никто не обязан доказывать свою невиновность, а обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.
Теперь же в админкодексе есть новая статья – 14-2, согласно которой ответственность несет "надлежащий пользователь", то есть не владелец, а лицо, которое управляло авто в момент нарушения.
Но как его будут устанавливать? Механизм выглядит так: после того как камеры зафиксировали превышение скорости транспортного средства, информация поступает в полицию – Центр обработки данных. Его сотрудники должны выяснить действительно ли под этим госномером зарегистрировано данное авто или другой транспорт, и кто "надлежащий пользователь". Ему и отправится "Укрпочтой" официальное письмо с постановлением о привлечение к админотвественности и штрафом.
По умолчанию виновник нарешения – это владелец. Если другие данные не внесены в Единый госреестр транспортных средств. Дальше действия такие:
- если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — при оплате в десятидневный срок с даты выписанного постановления положена cкидка 50%;
- если за рулем были не вы, то избежать наказания можно, в случае если в течение 20 дней человек, который управлял транспортным средством, лично обратился в полицию и признал факт нарушения, да еще и дал разрешение на привлечение к административной ответственности и предоставил квитанцию об оплате штрафа;
- если принадлежащий вам автомобиль водит другой человек, то данные "надлежащего пользователя" можно заранее внести в созданный для этого Единый госреестр транспортных средств, тогда штрафы будут приходить ему.
Конечно, постановление можно обжаловать. Ведь обязанность доказывать вину в админпроизводстве лежит на полиции. Возможно, на фото и видео не видно лицо, а вы не помните кто в этот день был за рулем. Машиной может пользоваться много людей, а внести данные в реестр можно только об одном "надлежащем пользователе". Возможно есть техническая ошибка – неверно считан номер, некорректная скорость и т.д.
Но Большая Палата Верховного Суда в мартовском решении определила, что за обжалование админпостановлений необходимо платить судебный сбор. Это 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас 420 гривен.
При размере минимального штрафа за превышение скорости 255 грн. для многих водителей будут проще заплатить его, чем надеяться на решение суда, которое может быть не в их пользу. Хотя МВД уже хлопочет о повышении размера штрафов до 3400 гривен.
В Украине достаточно правозащитников, которые попытаются пройти путь до Конституционного суда, попытавшись повторить практику 2010 года. Но в сегодняшних условиях сделать это будет сложней. Поэтому помимо норм Конституции об индивидуальной ответственности, попытаются поставить под сомнение и техническую часть системы – наличие комплексной системы защиты информации, необходимой сертификации у МВД.