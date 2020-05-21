С 1 июня в Украине запускается фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Такое решение принял Кабмин.

Изначально систему хотели запустить с 1 мая, однако из-за карантина отложили на месяц. Накануне Рада и Зеленский отменили закон о льготных штрафах - когда первые три нарушения в году прощаются, но за остальные уже начисляется денежное взыскание.

То есть штрафы начнут приходить сразу, после первого же попавшего на видео нарушения.

"Страна" напоминает, где будут размещены первые камеры в Киеве, за что и в каком объеме будут штрафовать, каким образом можно будет оплачивать нарушения.

Дополнительно юристы рассказали нашим читателям, как можно будет оспорить "письма счастья".

Где будут камеры в Киеве и что они умеют

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.

Первые камеры будут установлены в Киеве. Однако их число будет увеличиваться и в обозримом будущем они должны появиться и в двух городах Украины.

Тестовые камеры в Киеве поставили по адресам, приведенным ниже. С большой вероятностью именно они же заработают уже и по-настоящему:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с ул. Причальная

ул. Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

пр. Героев Сталинграда, 25

пр. Владимира Маяковского, 56

пр. Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана (в оба направления)

Видеокамеры уже появляются в программах-навигаторах.

Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости - наиболее частое нарушение. Хотя их функционал позволяет определять и нарушение правил разметки, проезда перекрестка, движение по полосе общественного транспорта.

За что и на сколько будут штрафовать

На первом этапе, с 1 июня, система видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима. Затем планируется, что камеры будут распознавать следующие нарушения ПДД с предварительно такими штрафами:

превышение скорости на 20 км/час, игнорирование дорожных знаков, разметки, несоблюдение правил остановки и стоянки, проезд по тротуару - 255 гривен ;

; нарушение правил проезда перекрестков, проезд на красный свет светофора, нарушение дистанции или интервала, отсутствие включенного поворота, использование мобильного телефона за рулем - 425 гривен ;

; превышение скорости на 50 км/час, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта - 510 гривен ;

; остановка или стоянка на местах для инвалидов - 1020 гривен ;

; побег с места ДТП - 255 гривен, арест на 15 суток или выполнение общественных работ.

Как проверить и оплачивать штраф

Система видеофиксации на дорогах будет работать по такой схеме:

камера фиксирует превышение скорости,

патрульный полицейский на компьютере определяет нарушителя, проверяя номера его авто,

после установления совпадения номера автомобиля с ее маркой будет выписан административный протокол

через "Укрпочту" протокол направляется нарушителю, его же дублируют и отправляют в электронной версии в электронный кабинет водителя.

нарушитель может ознакомится с фото нарушения, узнать место и время нарушения ПДД, даже пересмотреть видео, когда его автомобиль нарушил ПДД.

Проверить, есть ли на вас штраф, можно в электронном кабинете водителя на e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua или через мобильное приложение "Дія". Туда должны приходить и push-сообщения о нарушении.

В нашем отдельном материале читайте более подробно, как водителям начнут выписывать штрафы с помощью камер.

Как оспорить штраф

О юридицической подоплеке нововведений и том, как оспорить штраф, "Стране" рассказал адвокат АО Credence Сергей Бурлаков.



Практику видеофиксации, которая давно работает во всем мире, в Украине пытались запустить больше 10 лет.



Основным камнем преткновения стало решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года, которое признало незаконной норму о наказании за нарушение владельца автомобиля - в независимости от того, кто был за рулем.

То есть, проще говоря, видеокамера не видит, кто ведет автомобиль. А штрафы автоматически выписывет на владельца машины, который мог передать ее по доверенности родственнику. Который и совершил нарушение правил ПДД.

КСУ исходил из того, что юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Кроме того, никто не обязан доказывать свою невиновность, а обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.



Теперь же в админкодексе есть новая статья – 14-2, согласно которой ответственность несет "надлежащий пользователь", то есть не владелец, а лицо, которое управляло авто в момент нарушения.

Но как его будут устанавливать? Механизм выглядит так: после того как камеры зафиксировали превышение скорости транспортного средства, информация поступает в полицию – Центр обработки данных. Его сотрудники должны выяснить действительно ли под этим госномером зарегистрировано данное авто или другой транспорт, и кто "надлежащий пользователь". Ему и отправится "Укрпочтой" официальное письмо с постановлением о привлечение к админотвественности и штрафом.



По умолчанию виновник нарешения – это владелец. Если другие данные не внесены в Единый госреестр транспортных средств. Дальше действия такие:

если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — при оплате в десятидневный срок с даты выписанного постановления положена cкидка 50%;





если за рулем были не вы, то избежать наказания можно, в случае если в течение 20 дней человек, который управлял транспортным средством, лично обратился в полицию и признал факт нарушения, да еще и дал разрешение на привлечение к административной ответственности и предоставил квитанцию об оплате штрафа;





если принадлежащий вам автомобиль водит другой человек, то данные "надлежащего пользователя" можно заранее внести в созданный для этого Единый госреестр транспортных средств, тогда штрафы будут приходить ему.

Конечно, постановление можно обжаловать. Ведь обязанность доказывать вину в админпроизводстве лежит на полиции. Возможно, на фото и видео не видно лицо, а вы не помните кто в этот день был за рулем. Машиной может пользоваться много людей, а внести данные в реестр можно только об одном "надлежащем пользователе". Возможно есть техническая ошибка – неверно считан номер, некорректная скорость и т.д.

Но Большая Палата Верховного Суда в мартовском решении определила, что за обжалование админпостановлений необходимо платить судебный сбор. Это 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас 420 гривен.



При размере минимального штрафа за превышение скорости 255 грн. для многих водителей будут проще заплатить его, чем надеяться на решение суда, которое может быть не в их пользу. Хотя МВД уже хлопочет о повышении размера штрафов до 3400 гривен.



В Украине достаточно правозащитников, которые попытаются пройти путь до Конституционного суда, попытавшись повторить практику 2010 года. Но в сегодняшних условиях сделать это будет сложней. Поэтому помимо норм Конституции об индивидуальной ответственности, попытаются поставить под сомнение и техническую часть системы – наличие комплексной системы защиты информации, необходимой сертификации у МВД.