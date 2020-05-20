Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая. Фото :pixabay.com

Украинцам показали, в каких областях за последние сутки коронавирусом заболело наибольшее число граждан.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 766 (425 выздоровели)
  • Волынская область - 676 ​​(168 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 849 (116 выздоровели)
  • Донецкая область - 133 (48 выздоровели)
  • Житомирская область - 583 (230 выздоровели)
  • Закарпатская область - 922 (216 выздоровели)
  • Запорожская область - 385 (196 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1246 (539 выздоровели)
  • Киев - 2 410 (306 выздоровели)
  • Киевская область - 1261 (218 выздоровели)
  • Кировоградская область - 450 (332 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (23 выздоровели)
  • Львовская область - 1 136 (225 выздоровели)
  • Николаевская область - 264 (98 выздоровели)
  • Одесская область - 792 (86 выздоровели)
  • Полтавская область - 265 (213 выздоровели)
  • Ровенская область - 1 217 (412 выздоровели)
  • Сумская область - 164 (100 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1089 (647 выздоровели)
  • Харьковская область - 836 (176 выздоровели)
  • Херсонская область - 172 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 280 (73 выздоровели)
  • Черкасская область - 381 (225 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2 796 (710 выздоровели)
  • Черниговская область - 115 (41 выздоровел).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая

"Подтверждено 19 230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 247 человек.", - указано в сообщении.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая

Напомним, в то время, как некоторые страны Европы начинают снимать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, в других государствах мира фиксируют рекордные суточные показатели случаев заражения COVID-19.

Как сообщала "Страна", в китайском городе Ухань, который называют "родиной" коронавируса, подтвердился первый случай Covid-19 с начала апреля.

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