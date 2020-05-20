Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая

Украинцам показали, в каких областях за последние сутки коронавирусом заболело наибольшее число граждан.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 766 (425 выздоровели)

Волынская область - 676 ​​(168 выздоровели)

Днепропетровская область - 849 (116 выздоровели)

Донецкая область - 133 (48 выздоровели)

Житомирская область - 583 (230 выздоровели)

Закарпатская область - 922 (216 выздоровели)

Запорожская область - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1246 (539 выздоровели)

Киев - 2 410 (306 выздоровели)

Киевская область - 1261 (218 выздоровели)

Кировоградская область - 450 (332 выздоровели)

Луганская область - 42 (23 выздоровели)

Львовская область - 1 136 (225 выздоровели)

Николаевская область - 264 (98 выздоровели)

Одесская область - 792 (86 выздоровели)

Полтавская область - 265 (213 выздоровели)

Ровенская область - 1 217 (412 выздоровели)

Сумская область - 164 (100 выздоровели)

Тернопольская область - 1089 (647 выздоровели)

Харьковская область - 836 (176 выздоровели)

Херсонская область - 172 (132 выздоровели)

Хмельницкая область - 280 (73 выздоровели)

Черкасская область - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая область - 2 796 (710 выздоровели)

Черниговская область - 115 (41 выздоровел).

"Подтверждено 19 230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 247 человек.", - указано в сообщении.

Напомним, в то время, как некоторые страны Европы начинают снимать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, в других государствах мира фиксируют рекордные суточные показатели случаев заражения COVID-19.

Как сообщала "Страна", в китайском городе Ухань, который называют "родиной" коронавируса, подтвердился первый случай Covid-19 с начала апреля.