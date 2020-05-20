Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил, что есть определенный основания подвергнуть сомнению результаты ПЦР-тестов, проведенных Областным лабораторным центром. При этом такая ситуация может быть и в других регионах Украины.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

"Мы сделали аналитический срез на 12 мая. Лишь 5% людей, у которых лабораторно был подтвержден COVID, обратились за помощью с теми или иными симптомами. Тогда по статистике было 550 больных. 82% из них - это люди, которых проверяли только потому, что они считались контактными", - сообщил Святослав Олейник.

"Данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - рассказал председатель облсовета.

Также Олейник рассказал, что сегодня была создана комиссия, которая начала расследование и должна установить причины недостоверной статистики.

"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - сейчас это устанавливают все компетентные органы. Наконец, все требуют ответа, чем на самом деле болеют люди, у которых нет симптомов, и болеют ли они вообще", - заявил он.

Напомним, ранее глава Минздрава перечислил, кто в Украине может бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы писали, что в Киеве коронавирус выявляют у каждого восьмого, прошедшего ПЦР-тестирование.