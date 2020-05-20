В среду Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Документ разрешает входить в жилище, чтобы предотвратить аварию или прекратить предоставлять коммунальные услуги.

О решении депутатов свидетельствует статус законопроекта на сайте Рады.

Проект поддержали 239 депутатов при 226 необходимых.

Согласно тексту документа, в случае его принятия коммунальщики получат возможность проникать в дома и квартиры без согласия владельцев - в случаях, когда необходимо спасти жизни и здоровье людей (имущества), а также для проведения осмотра, предотвращения аварии или ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.

В проекте указано: если собственник (пользователь) откажется допускать в свое жилье исполнителя, тот уполномочен несанкционированно проникнуть в помещение и без согласия. Однако это положение предлагают исключить, так как оно создает благоприятные условия для коррупционных действий.

Ранее "Страна" писала о принятии Радой в первом чтении законопроекта, в котором праздник "День защитника Украины" переименован в "День защитников Украины".

Мы также сообщали, что парламент разблокировал подписание Разумковым и Зеленским "антиколомойского" закона.