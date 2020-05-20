Появился график проведения ВНО в Украине. Тестирование пройдет с 25 июня по 17 июля
Министерство образования и науки Украины определилось со сроками проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году и графиком тестирования. Сессия начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Согласно графику, тестирование пройдет в такие даты:
- по украинскому языку и литературе - 30 июня;
- по физике - 2 июля;
- по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля;
- по английскому языку - 7 июля;
- по истории Украины - 9 июля;
- по биологии - 13 июля;
- по географии - 15 июля.
До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирования.
Информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.
Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО все, кто не смог зарегистрироваться с 3 февраля по 24 марта, смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации с 25 мая по 9 июня.
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