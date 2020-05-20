Министерство образования и науки Украины определилось со сроками проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году и графиком тестирования. Сессия начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Согласно графику, тестирование пройдет в такие даты:

по украинскому языку и литературе - 30 июня;

по физике - 2 июля;

по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля;

по английскому языку - 7 июля;

по истории Украины - 9 июля;

по биологии - 13 июля;

по географии - 15 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирования.

Информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО все, кто не смог зарегистрироваться с 3 февраля по 24 марта, смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации с 25 мая по 9 июня.

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