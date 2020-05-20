Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший запостил мем в Инстаграме, в котором крокодил называет бывшего вице-президента США Джо Байдена педофилом.

Об этом в среду, 20 мая, пишет издание The Independent.

Как отмечается, мем состоит из двух картинок с подписями, звучащими в рифму. На первой картинке изображен сам Байден, который говорит "до скорой встречи, крокодил" ("see you later, alligator"), а внизу фото крокодила, который отвечает политику "скоро, педофил" ("in a while, pedophile").

По данным издания Трамп-младший за выходные опубликовал несколько мемов с политиком и попытался не заострять внимания на посте с крокодилом, называющим Байдена педофилом, утверждая, что это просто шутка.

При этом в правой среде в течение многих лет ходят необоснованные обвинения в педофилии в адрес бывшего вице-президента США, часто сопровождаемые мемом "жуткий Джо".

Вчера во время выступления в ратуше Yahoo Байден заявил, что Трамп-младший, распространяющий ложную информацию в интернете, использует тактику, которую он ожидает от Трампа-старшего. "Это ненормально. Но он сын своего отца", - сказал предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии США.

На вопрос, будет ли Байден бороться с обвинениями аналогичным способом в ходе предвыборной кампании 2020 года, бывший вице-президент США отметил, что "не хочет опускаться в грязь с этими парнями".

Во вторник, 19 мая, сын президента США ответил Байдену, сказав, что никогда не обвинял бывшего вице-президента США в том, что он педофил, но все же предполагает, что он неадекватен в отношении детей.

Напомним, ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Бывший вице-президент США отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

Также мы писали, что рейтинг Байдена в США начал падать после сексуального скандала.