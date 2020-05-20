В некоторых областях Украины уже есть все условия перехода ко второму этапу смягчения карантина, но в некоторых регионах пока к этому не готовы.

Об этом сообщил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии Lb.ua.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сообщил Кузин.

Отмечается, что в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ появится общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.

По словам Кузина, некоторые области пока не могут переходить ко второму этапу смягчения карантина.

"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - сказал Кузин.

Напомним, ранее глава Минздрава назвал условия для ослабления карантина в регионах.

Также мы писали, что Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня.