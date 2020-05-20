Сегодня, 20 мая, Петр Порошенко опубликовал видео, в котором прокомментировал свои телефонные разговоры с вице-президента США Джо Байденом.

Корреспонденты "Страны" обратили внимание на то, как сильно похудел бывший президент.

Если раньше у него был уверенный размер XXL и приближался к XXXL, то сегодня он скорее стремится к L. На глаз Порошенко сбросил от 10 до 20 килограммов, по сравнению с тем, в какой форме он был на посту президента. Видно, что у него почти полностью исчезли второй подборок и живот, который раньше явно выделялся, спали щеки, сильно похудели руки.

Для сравнения мы публикуем скриншот с сегодняшнего видео (в черном свитере), а под ним - трехмесячной давности. Петр Порошенко сегодня:

Петр Порошенко три месяца назад:

А еще ниже - фото Петр Порошенко с Джо Байденом во время президентства. По сравнению с собой сегодняшним, тогда визуально он был полнее килограмм на 20 - на нем едва сходился пиджак.

Не исключено, что так резко Петру Порошенко помогли похудеть специалисты в Испании. Именно туда он летал в середине марта на детокс.

Обычно в рамках детокса пациент принимает специальные витамины и лекарства, которые улучают метаболизм, стимулируют работу почек. Нередко он сопровождается диетой и массажами.

По данным "Страны", бывший президент проходил детокс в фешенебельном испанском комплексе SHA, который расположен рядом с побережьем Средиземного моря (на фото ниже). Минимальный курс похудеет там - от 3600 тысяч евро без проживания.

Тогда, напомним, Порошенко вынужден был прервать свой детокс-курс и срочно вернуться в Украину, поскольку страна начинала закрывать границы из-за коронавируса.