Следователь СБУ, который объявил подозрение погибшему от рук радикала Сергея Стерненко Ивану Кузнецову, скрывается от адвокатов, не отвечает на ходатайства и не дает им текст объявленного подозрения.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook в среду, 20 мая.

"Обращаюсь к тупому и трусливому следователю СБУ, объявившему почти неделю назад о подозрении погибшему от рук одесского убийцы Ивану Кузнецову. Вы почему скрываетесь от адвокатов, не отвечаете на ходатайства, не берёте трубку и не даёте им текст объявленного погибшему подозрения?

Не хотите выглядеть всем своим СБУ идиотами, когда мы это опубликуем и проведём через открытый судебный процесс или просто потому что очень тупой? Ждём текст. Резче двигайтесь", - написал Портнов.

Напомним, недавно радикала Сергея Стерненко, зарезавшего два года назад жителя Черноморска Ивана Кузнецова, следствие СБУ признала потерпевшим. При этом ранее СБУ объявило подозрение погибшему Ивану Кузнецову.

В свою очередь адвокат семьи убитого заявил, что предъявить подозрение умершему - незаконно.