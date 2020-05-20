Вдоль побережья Антарктического полуострова все чаще можно встретить зеленый снег. Это связано с цветением микроскопических водорослей, которые распускаются по поверхности снега. Зона зеленого снега может распространяться по мере дальнейшего глобального потепления.

Об этом пишет журнал National Geographic со ссылкой на ученых из Кембриджского университета и Британской антарктической службы, составивших первую карту ареала снежных водорослей на основе спутниковых данных и наблюдений.

Каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, но многомиллионные колонии организмов окрашивают снег в ярко-зеленый цвет, который можно увидеть даже из космоса.

"Мы достигли значительного прогресса в понимании жизни на суше в Антарктиде и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее. Снежные водоросли являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза", - сказал один из участников исследования водорослей Мэтт Дэйви.

Сейчас снежные водоросли более распространены вдоль западного побережья Антарктического полуострова, особенно на островах. Они растут в более теплых районах, где средние температуры летом превышают 0 градусов по Цельсию.

Исследователи обнаружили, что на распространение зеленых снежных водорослей сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых выступают в качестве природного удобрения. Более 60% "зеленого снега" было найдено на расстоянии до пяти километром от колоний пингвинов, мест гнездования других птиц, в том числе поморников, и участков побережья, куда выходят тюлени.



"Мы выявили 1679 отдельных пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые вместе занимают площадь 1,9 квадратных километра", - сообщил Дэйви.

Фото: nature.com

Почти две трети цветущих зеленых водорослей приходится на небольшие низменные острова без возвышенностей. По мере того как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли. Но в то же время они могут дальше распространиться на возвышенности: на севере Антарктического полуострова и Южных Шетландских островах.

"По мере того как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей", - отметил ученый Эндрю Грей.

Ранее "Страна" писала, что в феврале температура воздуха в Антарктиде превысила +20 градусов.

Мы также показывали снимки из космоса ледяной шапки Антарктиды, на которых видно, что она стремительно тает.