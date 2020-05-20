Компания Facebook Inc. собирается запустить новую функцию под названием Facebook Instagram Facebook Shops. Она позволит онлайн-магазинам бесплатно создавать свои витрины в социальных сетях Facebook и Instagram.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы компании Марка Цукерберга.

Facebook и раньше давала возможность загружать каталогов в соцсетях. А теперь ритейлерам будет достаточно загрузить каталог один раз, чтобы он стал доступен в нескольких приложениях.

"Это увеличит конверсию и рост продаж малого бизнеса", - уверен Цукерберг.

Facebook планирует сделать функцию доступной и на других платформах: Messenger и WhatsApp. Это даст ритейлерам доступ к 2,6 миллиардам пользователей.

Facebook стремится поддерживать малых ритейлеров в условиях пандемии коронавируса. С начала распространения болезни компания анонсировала программу поддержки малого бизнеса объемом $100 млн. Глава компании признался, что он лично участвовал в разработке новой функции. По его словам, подавляющее большинство рекламодателей Facebook - это малые предприятия.

Хотя новый сервис будет бесплатным, в долгосрочной перспективе он позволит Facebook увеличить рекламные доходы.

"Наша бизнес-модель основана на рекламе, поэтому вместо того, чтобы брать с компаний плату за пользование функцией торговли, мы считаем, что, если она будет для них полезной, они будут больше тратить на рекламу", - отметил Цукерберг.

Между тем не все ритейлеры смогут продавать товары напрямую в соцсетях, а только те компании, которые используют функцию оформления заказа Checkout. Компания Цукерберга берет комиссию с продаж, сделанных таким способом.

Как пишет Financial Times, новый сервис будет конкурировать с другими площадками онлайн-торговли, включая Amazon.com Inc. и eBay Inc.

Как писала "Страна" в марте, Facebook запустил в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации.

Мы также сообщали, что Facebook добавил новые смайлики, чтобы поддержать пользователей во время пандемии коронавируса.