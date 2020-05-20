Глава Офиса президента 18 мая пригласил бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун присоединится к Национальному совету реформ, который недавно возглавил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Об этом она сообщила в среду, 20 мая на своей странице в Facebook.

По ее словам, приглашение Ермак озвучил на встрече 19 мая. При этом на нее не пригласили Саакашвили, зато там присутствовал заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

"Во время встречи Ермак озвучил желание свое и вроде президента также, чтобы я присоединилась к Национальной раде реформ", - пишет Супрун.

Однако Ермак, как отмечает Супрун, не мог ответить ни на один ее вопрос, включая какую роль она будет играть в этом органе. Также он не смог уточнить планы по реформам и планы по формату работы исполнительного комитета Рады.

"Где-то на десятой минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на пол часа", - рассказывает Супрун.

По словам автора медицинской реформы, у нее сложилось впечатление, что эту встречу организовали через чье-то поручение и "для галочки", ведь конкретного предложения так и не было.

"Выглядит так, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела", - делает вывод она.

Напомним, что накануне Ермак вместе с Саакашвили и Ольшанским встречались с послами стран большой семерки и те поддержали медицинскую реформу, которую пообещал свернуть Зеленский и Степанов.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции признал крах медреформы Супрун.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему власти передумали сворачивать медреформу Супрун.