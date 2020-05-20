Республиканцы в сенате США на фоне обнародования в Украине пленок с разговорами вероятного кандидата от демократов на выборах президента Джо Байдена дали новый ход делу против его сына Хантера. Сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за вызов для дачи показаний свидетеля по делу Байдена-младшего.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Благодаря голосованию председатель комитета Рон Джонсон теперь может вызвать для допроса пиар-фирму Blue Star Strategies и потребовать у нее документы. Эта фирма работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой заседал Хантер Байден.

Также республиканцы считают, что вмешательство Джозефа Байдена могло привести к увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.

Как сообщала "Страна", у Байдена пленки Деркача назвали "дыркой от бублика".

Также мы писали, что Порошенко обвинил в сливе его бесед с Байденом "пятую колонну Кремля".