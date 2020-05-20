Известный российский музыкант и лидер группы "Машина времени" в четвертый раз женился. Его супругой стала 36-летняя Эйнат Кляйн родом из Украины.

Новой избранницей 66-летнего музыканта стала израильтянка Эйнат Кляйн, профессиональный фотограф и гид, создатель проекта TravelLab, которая в прошлом занималась журналистикой.

Сейчас девушка живет в Израиле и работает в туристическом бизнесе. Несмотря на то, что она не любит афишировать в прессе подробности своей личной жизни, нельзя сказать, что она тщательно скрывает ее, публикуя фото в Инстаграме.

"Человек - существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это "все на свете" включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться", - написала Кляйн в своем посте, проиллюстрировав его фото, на котором общается с супругом.

До переезда молодую жену Макаревича звали Инна Калинина. Она жила и училась в Украине, где окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Брак Макаревич и Кляйн оформили в декабре 2019 года, но из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса паре приходится встречаться только в Сети. Новая супруга певца не успела вернуться вовремя и теперь они надеются на скорую встречу после возобновления международного авиасообщения.

Ранее мы писали, что Галкин признался, как жил, женился и венчался с Пугачевой без брачного договора.