В Словении раздадут людям ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны
Власти Словении, которая начала выход из карантина еще 20 апреля, намерены выдать гражданам страны ваучеры, которые они смогут использовать во время отдыха на родине.
Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет оплатить проживание или другие туристические услуги на территории Словении. Граждане страны, которым не исполнилось 18 лет, получат ваучеры на 50 евро. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.
Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.
Ранее "Страна" писала о том, как Словения первоя в мире объявила о завершении эпидемии коронавируса. С начала пандемии в этой стране Словении выявили только 1,5 тысячи заражений, от болезни скончались 105 человек.
Также мы сообщали, что в Словении протестовали велосипедисты в масках.