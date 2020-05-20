Власти Словении, которая начала выход из карантина еще 20 апреля, намерены выдать гражданам страны ваучеры, которые они смогут использовать во время отдыха на родине.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет оплатить проживание или другие туристические услуги на территории Словении. Граждане страны, которым не исполнилось 18 лет, получат ваучеры на 50 евро. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.

Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.

Ранее "Страна" писала о том, как Словения первоя в мире объявила о завершении эпидемии коронавируса. С начала пандемии в этой стране Словении выявили только 1,5 тысячи заражений, от болезни скончались 105 человек.

Также мы сообщали, что в Словении протестовали велосипедисты в масках.