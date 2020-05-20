Пока в Украине потребительские товары в апреле подорожали, в Канаде за тот же период потребительские цены снизились впервые более чем за 10 лет. Причем это произошло на фоне обвала цен на бензин.

О снижении сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на официальные данные.

Потребительские цены в стране в апреле уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после мартовского повышения на 0,9%. Относительно марта цены упали на 0,7%.

Дефляция в годовом выражении была отмечена впервые с сентября 2009 года.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение цен на 0,1% в годовом выражении и на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость бензина в Канаде в апреле обвалилась на 39,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за падения цен на нефть и сокращения спроса, вызванного карантином.

Рекордное падение стоимости бензина компенсировало заметный рост цен на продукты питания и хозяйственные товары, спрос на которые увеличился в период эпидемии коронавируса. Потребительские цены без учета бензина выросли в прошлом месяце на 1,3% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле увеличился на 1,53% против 1,83% в марте.

Между тем в Украине Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции с 5% до 6%.

Ранее "Страна" писала, что ожидания роста ВВП Украины в 3%, которые МВФ прогнозировал осенью, сменились на предсказания падения на 7,7%.