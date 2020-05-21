Не утихает скандал вокруг пленок Байдена-Порошенко, опубликованных вчера нардепом Андреем Деркачом.

Полную их стенограмму публиковала "Страна". На записях - указания вице-президента США в адрес президента Украины, которые тот с готовностью выполняет. И многое другое, интересное с точки зрения внешнего управления страной.

Записи наделали много шуму. Как в Украине, где по ним открыли уголовное дело и прокомментировал президент Зеленский. Так и в мире: детали скандала обсуждает зарубежная пресса.

Один из самых загодочных вопросов - откуда взялись пленки, кто их мог записать? Тем более, что в подлинности голосов Порошенко и Байдена сегодня уже не сомневается никто: хотя бы потому, что ни один, ни второй этого по сути не опровергли.

По словам Андрея Деркача записи передали ему некие журналисты. Но, очевидно, что это "версия прикрытия" для реального источника "слива".

"Страна" собрала все версии того, как могла произойти утечка скандального аудио.

Версия Байдена и американских СМИ: напоминает "русский след"

Сегодня представители бывшего вице-президента дали свою версию, откуда взялись скандальные аудиозаписи.

По мнению спикера команды Байдена Эндрю Бейтса, к распространению записей якобы причастен ресурс "Россия сегодня" (RT). Также Бейтс отметил "связи с интересами РФ" нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи.

"Записи были основательно отредактированы, и вообще вся эта история не стоит и выеденного яйца', - заявил представитель предвыборного штаба Байдена.

Отметим, что версия о причастности RT к "сливу" хромает на обе ноги. Это российское медиа было одним из многих кто опубликовал записи, которые транслировались на брифинге Деркача.

Издание Daily Beast опубликовало коспирологическую статью под рубрикой "Дежавю".

Основной вопрос, которым задаются журналисты и который вынесен в заголовок, - "кто слил звонки Байдена в Украину"?

"Записи разговоров Байдена с бывшим президентом Украины проходили по секретной системе. Украинские источники задаются вопросом, была ли это внутренняя работа или русские хакеры", - пишет Daily Beast.

Washington Post проводит параллели с 2016 годом, намекая на "русский след".

"События перекликаются с президентскими выборами 2016 года, когда российские оперативники взломали и выпустили электронные письма от руководителя кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и должностных лиц Национального комитета Демократической партии, что, как позднее пришли к выводу американские спецслужбы, оказалось срежисированной Москвой операцией, направленной на усиление позиций Трампа", - пишет Washington Post.

Впрочем, пока каких-либо доказательств "русского следа" американские СМИ не приводят.

Слили из Офиса президента Зеленского

Эту версию сегодня выдвинул экс-президент Петр Порошенко.

Он только на второй день прокомментировал историю с пленками. Что показало его явное замешательство. И как следствие - аутентичность записей (явный фейк бывший гарант опроверг бы сразу).

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (Андрей Деркач - Ред.), – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента", - считает Порошенко, признавая таким образом, что как минимум основа разговора ("сырье") была подлинной.

Отметим, что версия о том, что записи слил Офис президента Зеленского может иметь право на существование только в одном случае - если записи разговоров украинских первых лиц с иностранными коллегами официально записывались бы, а затем и хранились даже после их ухода с должности.

В тоже время, сразу несколько наших источников среди бывших и нынешних работников в здании на Банковой, а также в украинских спецслужбах, отрицают, что существуют требования обязательной записи разговоров.

"И даже если б такие требования и были. И даже если б по закону эти записи нужно было бы хранить 100 лет, нет никаких сомнений, что это бы не остановило Порошенко уничтожить всю фонотеку при уходе с должности президента. Поэтому можно с уверенностью сказать, что записи переговоров Порошенко в руки команды Зеленского не попали", - говорит один из бывших сотрудников Администрации президента.

Утечка через службу спецсвязи

Еще одна версия, которая обсуждается в кругу специалистов - это утечка через Госслужбу по спецсвязи и защиты информации, которая и организовывает подобные звонки.

Голоса офицеров Госсслужбы спецсвязи были слышны в начале каждого разговора Порошенко с Байденом. Это ведомство на момент разговоров возглавлял Леонид Евдоченко, человек тогдашнего секретаря СНБО Александра Турчинова, которого тот представлял на должность в 2015 году.

Однако, как рассказал "Стране" источник в Госслужбе, прослушка канала связи со стороны ее работников исключена. "Защищенный канал связи настроен так, что он сразу отключается при попытке прослушать линию", - говорит источник.

При этом, он говорит, что ведомство действительно владеет ценной информацией по данному вопросу, которая может пригодиться в расследовании дела против Порошенко.

"Наши работники фиксируют в специальном журнале все подобные звонки с указанием точной даты и времени, фамилий говоривших, а также инициатора звонка. Данные журналы хранятся 30 лет. И по ним можно четко определить - был ли сам факт этого звонка или нет", - говорит источник в Госслужбе.

Слил сам Порошенко

В тоже время, опрошенные нами бывшие сотрудники Администрации президента, а также сотрудники СБУ и Управления госохраны склоняются к версии, что разговоры записывались из кабинета президента Украины. Причем с его ведома.

"Хорошо слышно, что голос президента Украины звучит близко и четко, а голос Байдена по громкой связи. То есть, запись шла из кабинета Порошенко. При этом вероятность того, что она была не санкционирована самим Порошенко, а делалась каким-то новым "майором Мельниченко" минимальна. Потому что трудно представить зачем Порошенко ставил разговор с Байденом на громкую связь, если у него самого не было цели его записать. Поэтому с вероятностью близкой к 100% можно говорить, что записи велись с ведома экс-президента", - говорит источник "Страны" в УГО.

Экс-сотрудник Администрации президента полагает, что сам Порошенко и мог стать источником "слива" записей.

"Накануне выборов президента, в феврале-марте 2019 года Порошенко через тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко предпринял отчаянную попытку получить поддержку Трампа. Луценко, как уже сейчас мы знаем из его опубликованной переписки, через американских граждан Льва Парнаса и Игоря Фрумана установил контакт с Джулиани и пообещал ему убойный компромат на Байдена и его сына. Тогда же он наехал публично на Йованович, что подготовило ее отставку. И в рамках этого сотрудничества для подтверждения серьезности намерений Порошенко мог через Луценко пообещать передать Джулиани записи своих разговоров с Байденом. А потом либо от Джулиани, либо от Луценко эти записи попали к Деркачу", - предполагает экс-сотрудник АП.

В тоже время, один из офицеров СБУ не исключает несанкционированного слива записей.

"Запись действительно могла вестись с какими-то своими целями Петром Порошенко. Но к ним наверняка имел доступ некоторый круг людей. Например, сотрудники охраны экс-президента. От них и могла пойти утечка без ведома президента. Приведу такой пример. СБУ в рамках расследования уголовного дела о прослушке экс-премьера Гончарука проверила на полиграфе несколько десятков сотрудников УГО, которые могли быть причастны к прослушке. Результаты всех шокировали - оказалось, что 80% из них допускали утечку служебной информации третьим лицам. Так что просто коррупционный момент я бы тоже не исключал", - говорит сотрудник спецслужбы.