Во время пресс-конференции возле Мариинского дворца в Киеве в среду, посвященной первой годовщине президентства Владимира Зеленского, глава государства попросил представителей медиа не трогать его семью.

Один из журналистов поинтересовался, как президент относится к критике.

"Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения. Они кроме добра для меня... и, если есть какие-то социальные проекты моей жены, они кроме добра ничего не несут", - сказал Зеленский.

Затем он добавил, что критику лично в свой адрес переносит тоже плохо, но спокойнее, чем когда трогают близких.

"К критике того, что я делаю, я уже привык. К критике со всех каналов я тоже привык. Я уже спокойно это воспринимаю", - признался президент.

Ранее "Страна" рассказывала, по какому принципу отбирали журналистов для участия во встрече с Зеленским.

Мы также рассказывали, что говорят в сети интернет о пресс-конференции президента.