Американский президент Дональд Трамп заявил, что думает провести встречу лидеров стран "Большой семерки" (G7) у себя в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на бушующую пандемию COVID-19.

Об этом он в среду, 20 мая, сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

"Сейчас, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить [проведение саммита] G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде, - написал американский лидер. - Другие участники также начинают возвращение (отказ от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - Ред.). Это было бы замечательным символом для всех - нормализация!"

Напомним, в марте заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин.

Ранее Дональд Трамп объявил журналистам, что США вступают в фазу перехода к величию.

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