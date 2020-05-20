За последние сутки в мире выявили максимальное количество заболевших коронавирусом за все время пандемии. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус и назвал цифру в 106 тысяч заражений. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

По словам главы ВОЗ, 2/3 новых случаев приходится всего на четыре страны. Гебреисус не уточнил названий этих государств. Но статистика ВОЗ показывает, что основной рост последних дней приходится на Америку, где лидируют США и Бразилия.

Напомним, что Евросоюз стал на сторону Всемирной организации здравоохранения в конфликте с Трампом.

Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты обвинили ВОЗ в высокой смертности людей от коронавируса.

Также мы сообщали, что Япония и Евросоюз хотят провести расследование и выяснить, как ВОЗ "проморгала" пандемию коронавируса.