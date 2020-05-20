Цены на нефть таких эталонных марок как WTI и Brent, продолжают расти в ходе торгов в среду, прибавляют более 3% после публикации доклада министерства энергетики США, в котором сообщается о неожиданном сокращении запасов нефти в стране.

Об этом со ссылкой на иностранные источники сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 МСК составляет $35,72 за баррель, что на $1,07 (3,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,08 (3,38%) - до $33,04 за баррель.

По информации Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозировали снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

По информации MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отметил один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Как сообщает Bloomberg, с начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля.

Впрочем, некоторые эксперты ожидают, что цены на нефть останутся на текущих уровнях до появления новых катализаторов роста.

"На данный момент мы ожидаем, что в отсутствие значимых событий, которые могут кардинально изменить баланс спроса и предложения, цены будут находиться вблизи нынешних значений", - сказал старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масью.

Ранее мы писали, Соединенные Штаты начали поставки нефти в Беларусь, о которых договорились в феврале президент республики Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майкл Помпео.

Также сообщали, что журналисты выяснили, по каким государствам больнее всего ударит ценовая война на нефтяном рынке.