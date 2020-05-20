Федеральное сетевое агентство Германии решило освободить газопровод "Северный поток-1" от действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза, хотя ранее приняло противоположный вердикт по отношению к "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте Nord Stream AG.

Заявка о выведении из-под действия директивы была подана Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия закона ФРГ об энергетике, имплементирующего в немецкое законодательство поправки к газовой директиве ЕС. Эти поправки распространяют нормы Третьего энергопакета на участки морских газопроводов в пределах территориальных вод государства - члена ЕС, где расположено первое соединение газотранспортной системы c газопроводом из третьей страны.

Согласно решению агентства, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море. Оно действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к закону об энергетике 12 декабря 2019 года.

В компании Nord Stream AG решение расценили как признание вклада газопровода "Северный поток" в обеспечение надежности энергоснабжения Европы.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит решение Германии по "Северному потоку 2", которому было отказано в выведении из-под норм Третьего энергопакета.

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