Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен координацию действий направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также шаги по выходу из карантина.

Об этом в среду, 20 мая, сообщает пресс-служба главы страны.

В частности, политики обсудили углубление сотрудничества в области медицины, обеспечения "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможном возобновление авиасообщения, привлечении Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Кроме того, собеседники согласились, что кризис, вызванный коронавирусом, не должен повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

Зеленский также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - отметил Зеленский.

Также украинский лидер сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открыл путь к новой программе МВФ.

"Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский дал пресс-конференцию на год президентства. "Страна" подробно рассказала, как это было.

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