В среду курс гривни снизился на межбанке. Фото: "Страна"

В среду, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,6825 грн/$1 с 26,5600 грн/$1 в предыдущий рабочий день после шестидневного укрепления.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 20 мая снизился до 26,57 грн/$1 с 26,52 грн/$1. Также Центробанк также ослабил официальный курс нацвалюты на 21 мая – до 26,5854 грн/$1 с 26,5159 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2020 года:

Код Наименование валюты официальный курс

  • AUD 1 австралийский доллар 17.4998
  • AZN 1 азербайджанский манат 15.5972
  • BGN 1 болгарский лев 14.8971
  • BYN 1 белорусский рубль 11.0796
  • KRW 100 южнокорейских вон 2.1611
  • HKD 1 гонконгский доллар 3.4303
  • DKK 1 датская крона 3.9084
  • USD 1 доллар США 26.5854
  • EUR 1 ЕВРО 29.1403
  • EGP 1 египетский фунт 1.68
  • JPY 10 японских йен 2.4704
  • PLN 1 польский злотый 6.4125
  • INR 10 индийских рупий 3.5074
  • CAD 1 канадский доллар 19.1441
  • HRK 1 хорватский кун 3.8458
  • MXN 1 мексиканский песо 1.1372
  • MDL 1 молдавский лей 1.4931
  • ILS 1 новый израильский шекель 7.5828
  • NZD 1 новозеландский доллар 16.3088
  • NOK 1 норвежская крона 2.675
  • ZAR 1 южноафриканский ренд 1.4739
  • RUB 10 российских рублей 3.7097
  • RON 1 румынский лей 6.0177
  • IDR 1000 индонезийских рупий 1.8068
  • SAR 1 саудовский реал 7.0781
  • SGD 1 сингапурский доллар 18.7936
  • XDR 1 SDR - специальные права заимствований 36.3055
  • KZT 100 казахстанских тенге 6.4023
  • TRY 1 турецкая лира 3.9155
  • HUF 100 венгерских форинтов 8.3124
  • GBP 1 фунт стерлингов 32.5884
  • CZK 1 чешская крона 1.0623
  • SEK 1 шведская крона 2.7614
  • CHF 1 швейцарский франк 27.5382
  • CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7444

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 мая составил 329.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $265.7 млн.

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