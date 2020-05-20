На межбанке Украины курс гривни к доллару упал первый раз за семь дней
В среду, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,6825 грн/$1 с 26,5600 грн/$1 в предыдущий рабочий день после шестидневного укрепления.
Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 20 мая снизился до 26,57 грн/$1 с 26,52 грн/$1. Также Центробанк также ослабил официальный курс нацвалюты на 21 мая – до 26,5854 грн/$1 с 26,5159 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2020 года:
Код Наименование валюты официальный курс
- AUD 1 австралийский доллар 17.4998
- AZN 1 азербайджанский манат 15.5972
- BGN 1 болгарский лев 14.8971
- BYN 1 белорусский рубль 11.0796
- KRW 100 южнокорейских вон 2.1611
- HKD 1 гонконгский доллар 3.4303
- DKK 1 датская крона 3.9084
- USD 1 доллар США 26.5854
- EUR 1 ЕВРО 29.1403
- EGP 1 египетский фунт 1.68
- JPY 10 японских йен 2.4704
- PLN 1 польский злотый 6.4125
- INR 10 индийских рупий 3.5074
- CAD 1 канадский доллар 19.1441
- HRK 1 хорватский кун 3.8458
- MXN 1 мексиканский песо 1.1372
- MDL 1 молдавский лей 1.4931
- ILS 1 новый израильский шекель 7.5828
- NZD 1 новозеландский доллар 16.3088
- NOK 1 норвежская крона 2.675
- ZAR 1 южноафриканский ренд 1.4739
- RUB 10 российских рублей 3.7097
- RON 1 румынский лей 6.0177
- IDR 1000 индонезийских рупий 1.8068
- SAR 1 саудовский реал 7.0781
- SGD 1 сингапурский доллар 18.7936
- XDR 1 SDR - специальные права заимствований 36.3055
- KZT 100 казахстанских тенге 6.4023
- TRY 1 турецкая лира 3.9155
- HUF 100 венгерских форинтов 8.3124
- GBP 1 фунт стерлингов 32.5884
- CZK 1 чешская крона 1.0623
- SEK 1 шведская крона 2.7614
- CHF 1 швейцарский франк 27.5382
- CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7444
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 мая составил 329.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $265.7 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что глава НБУ рассказал, к какому курсу доллара готовиться после карантина.
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