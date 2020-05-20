В среду, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,6825 грн/$1 с 26,5600 грн/$1 в предыдущий рабочий день после шестидневного укрепления.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 20 мая снизился до 26,57 грн/$1 с 26,52 грн/$1. Также Центробанк также ослабил официальный курс нацвалюты на 21 мая – до 26,5854 грн/$1 с 26,5159 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2020 года:

Код Наименование валюты официальный курс

AUD 1 австралийский доллар 17.4998

AZN 1 азербайджанский манат 15.5972

BGN 1 болгарский лев 14.8971

BYN 1 белорусский рубль 11.0796

KRW 100 южнокорейских вон 2.1611

HKD 1 гонконгский доллар 3.4303

DKK 1 датская крона 3.9084

USD 1 доллар США 26.5854

EUR 1 ЕВРО 29.1403

EGP 1 египетский фунт 1.68

JPY 10 японских йен 2.4704

PLN 1 польский злотый 6.4125

INR 10 индийских рупий 3.5074

CAD 1 канадский доллар 19.1441

HRK 1 хорватский кун 3.8458

MXN 1 мексиканский песо 1.1372

MDL 1 молдавский лей 1.4931

ILS 1 новый израильский шекель 7.5828

NZD 1 новозеландский доллар 16.3088

NOK 1 норвежская крона 2.675

ZAR 1 южноафриканский ренд 1.4739

RUB 10 российских рублей 3.7097

RON 1 румынский лей 6.0177

IDR 1000 индонезийских рупий 1.8068

SAR 1 саудовский реал 7.0781

SGD 1 сингапурский доллар 18.7936

XDR 1 SDR - специальные права заимствований 36.3055

KZT 100 казахстанских тенге 6.4023

TRY 1 турецкая лира 3.9155

HUF 100 венгерских форинтов 8.3124

GBP 1 фунт стерлингов 32.5884

CZK 1 чешская крона 1.0623

SEK 1 шведская крона 2.7614

CHF 1 швейцарский франк 27.5382

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7444

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 мая составил 329.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $265.7 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НБУ рассказал, к какому курсу доллара готовиться после карантина.

Также мы сообщали, что нардепы разрешили "Укрпочте" выпускать платежные карты и проводить банковские операции.