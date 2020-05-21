Сегодня, 21 мая, отмечается День вышиванки. "Страна" рассказывает историю праздника и самой сорочки, публикует интересные факты об украинской национальной одежде. Также мы предлагаем вниманию поздравления с Днем вышиванки в картинках.

День вышиванки - история праздника

День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, который в 2020 году выпал на сегодня, 21-е число. Его родиной считается город Черновцы.

Праздник основали студенты Черновицкого национального университета весной в 2006 году. Учащийся вуза Игорь Житарюк пришел на пары в вышиванке. Студентка Леся Воронюк, увидев Игоря, предложила всем в университете прийти на занятия в вышитых рубашках. И ребята откликнулись на ее призыв.

Из года в год праздник разрастается. В этот день на работу и по делам вышиванку надевают многое украинцы. Они фотографируются в национальной сорочке с членами семьи, коллегами, друзьями. Снимки оставляют для личного архива и публикуют в социальных сетях, демонстрируя красоту, оригинальность и нарядность своей вышиванки.

День вышиванки отмечается не только в Украине. Некоторые украинцы, которые временно или постоянно живут в других странах, также в этот день с удовольствием надевают вышитую рубаху. Все чаще это происходят в странах, где живут большие украинские диаспоры: в Канаде, США, Италии и многих других.

Этот праздник призван напомнить об истории страны, ее обычаях и традициях.

История вышиванки и интересные факты

Вышиванка - это восточнославянская вышитая рубаха, которую носили не только в Украине, но и, например, в Беларуси и Венгрии. Она стала распространяться еще со времен Киевской Руси.

Вышивка была популярным досугом среди украинских женщин. После тяжелого трудового дня они садились вышивать сорочки и рушники, таким образом отдыхали и коротали вечера. Дольше других вышивали свадебные вышиванки для молодых.

Вышиванки носили как в будние, так и на праздники - народные и православные. Традиционные цвета для вышиванки - белый и телесный, их изготавливали из тканого материала. А цвета для вышиванки - красный, белый и черный, реже - синий.

У каждого украинского региона был свой особый орнамент. Например, на Киевщины был растительно-геометрический стиль. На сорочках вышивали виноград, цветок хмеля, ромбы и квадраты. Самый знаменитый орнамент - крестиком, был в Винницкой области. На Буковине в вышивальный материал добавляли шелк, шерсть, самые разные блестки.

Для детей в рисунок добавляли изображения животных, для женщин - цветы. Вышиванки черного цвета в древности носили в УПА - в том числе надевали на похороны, а также рабочие люди, поскольку она была менее маркой, чем в светлых тонах.

В последние годы вышитые сорочки стали вносить в свои коллекции модные иностранные дома, например, Valentino и Dior. В разное время вышиванки надевали Мадонна, Мила Кунис, Сандра Баллок и многие другие звезды.

С Днем вышиванки - поздравления в картинках

Помимо того, что некоторые украинцы сегодня надевают вышиванки, в этот день принято отправлять друг другу поздравления в картинках. Их мы предлагаем внимания читателей.