Министр здравоохранения Максим Степанов не принял ни одной их трех кандидатур на пост главы Национальной службы здоровья Украины, которые оказались в финале конкурса.

Об этом министр заявил во время заседания Кабмина в среду, 20 мая.

"На голову НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я провел собеседование согласно законодательству с тремя людьми, победившими в этом конкурсе, подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса.

Также сегодня принято распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством", – сказал Степанов.

Это значит, что главу НСЗУ могут назначить по внеконкурсной процедуре. Вероятно, это произойдет на следующем заседании Кабмина.

И.о. руководителя НСЗУ Оксана Мовчан, которая была финалисткой конкурса, ранее сообщила "Интерфакс-Украина", что все три кандидата пришли на собеседование с министром здравоохранения и ответили на все вопросы, которые он поставил.

"Всем нам поставили одни и те же вопросы очень общего характера о главные задачи НСЗУ и о том, что нужно сделать в ближайшие годы.

Не было детальных вопросов, не было техники процессов, не было вопросов о том, как сейчас организована работа службы", – сказала она.

По словам Мовчан, "встреча с министром была похожа, скорее, на формальный шаг, который он должен сделать, чтобы перейти к дальнейшему уже сформированного плана".

Напомним, что наибольшее количество баллов в конкурсе набрала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, а третье – директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

НСЗУ – это орган, который создали в рамках медреформы в 2017 году. Он контролирует все выплаты в сфере здравоохранения, выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства, и контролирует распределение более 100 миллиардов гривен в год на оплату услуг пациентов.

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