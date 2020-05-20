В четверг, 21 мая, на большей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Кратковременные дожди накроют южную часть страны и Приазовье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м / с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4-9 градусов. В западных и северных областях +1-6. На поверхности почвы в западных и северных регионах заморозки 0-3 градуса, а в Карпатах местами заморозки и в воздухе.

Днем потеплеет до +13-18 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 21 мая в большинстве восточных районов, в Одесской, Николаевской и Запорожской областях созраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что по Киеву пролетел шквальный ветер и повалил 55 деревьев.

Также мы сообщали, что по данным синоптика, в ближайшие дни на смену дождям в Украину придут заморозки.