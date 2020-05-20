Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий транссексуалам изменять пол юридически. Теперь в стране трансгендеры не смогут зафиксировать в документах иную половую принадлежность.

Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что за данный законопроект проголосовали 133 депутата, против - 57. Правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном считает, что принятый документ положит конец правовой путанице, не мешая при этом проявлять индивидуальность.

Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Венгрии Янош Адер, а местные правозащитники собираются отговорить его от этого. Они опасаются, что закон усугубит дискриминацию в отношении ЛГБТ-граждан.

Ранее мы сообщали, что Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" . Причиной отказа стала тесная связь Евровидения с ЛГБТ-сообществом.