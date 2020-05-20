Уголовное дело по факту госизмены против Петра Порошенко было открыто после общения генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков во время пресс-конференции.

Таким образом, он усмотрел заинтересованность Владимира Зеленского в открытии этого производства и заявил, что сенсацией является не содержание записей, а реакция на них нынешнего президента Украины.

"Уголовное производство по так называемым пленкам Байдена было возбуждено сегодня ночью… что само по себе по делам, касающимся событий четырехлетней давности, говорит о каком-то отдельном интересе по этому вопросу руководства Офиса генерального прокурора", - считает адвокат Порошенко.

Защитник добавил, что Зеленкский подтвердил свою заинтересованность в этом деле и во время сегодняшней пресс-конференции, сделав несколько заявлений.

"Своими заявлениями о том, что он (Зеленский - Ред.) уверен, что приговор Порошенко - это вопрос времени и что можно квалифицировать действия по статье о госизмене, президент Зеленский впервые публично обозначил свою позицию… как человека, который непосредственно координирует и непосредственно заинтересован в этих производствах", - заявил Новиков.

"По существу того, что отражено на пленках, там разумеется нет никакого состава преступления. Если бы мы были склонны с коллегами к троллингу в дурном вкусе, мы бы уже сейчас подали заявление, например в тот же самый Офис генерального прокурора, поскольку на сайте президента Украины 6 апреля размещена новость о том, что Зеленский имел беседу с секретарем Помпео по тому же вопросу - о возможности предоставления Соединенными Штатами гарантий Украине по займу. Мы этого не делаем, но важно понимать, что все эти переговоры такого же содержания происходят в течение всех этих последних лет и период последнего года, когда президент Зеленский возглавляет Украину, не является исключением. Это обычная практика", - заявил Новиков.

Он добавил, что вместе с коллегами будет искать источник происхождения этих записей.

"Он мог быть и с американской стороны, но заявления Зеленского, поведение президента и генпрокурора говорят о том, что запись могла вестись и с украинской стороны, что представляет собой колоссальную проблему. Это может вести к подрыву возможности вести доверительные разговоры не только с политиками и государственными деятелями Соединенных Штатов, но и с любыми иностранными партнерами, поскольку, если офис президента Украины дает основания думать, что такие переговоры не только будут записаны, не будут храниться вопреки принятой практике, но и будут использованы по соображениям внутренней украинской политики, без учета того, как это повлияет на двухсторонние отношения, это конечно существенно подрывает возможность таких разговоров", - заявил Новиков.

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ в Европе и США не совпали в оценках кассетного скандала с Порошенко.

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