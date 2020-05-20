Национальное собрание Болгарии проголосовало за декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины. Документ поддержали 109 депутатов при 19 воздержавшихся. Против голосов не было.

Об этом сообщает сайт парламента страны.

Болгарские депутаты решительно не согласны с запланированными административными изменениями в Украине и призвали правительство Болгарии принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

Национальное собрание потребовало у правительства предложить организовать срочное межправительственное совещание для обсуждения мер по защите прав и неприкосновенности болгарского меньшинства в Украине, в том числе путем обновления Протокола о сотрудничестве и консультаций с Министерством образования и науки.

Депутаты настаивают на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в соответствии с европейскими ценностями.

Декларация будет немедленно отправлена ​​послу Украины в Болгарии, сообщила после голосования спикер Национального собрания Цвета Караянчева.

Запланированная правительством Украины административная реформа может разделить Болградский район на пять общин, где этнические болгары больше не будут большинством. По мнению Софии, это поставит под угрозу права болгарского меньшинства. По неофициальным данным, она насчитывает в регионе около 250-300 тысяч человек.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому административная реформа скажется негативно и на украинцах: размежевание районов и создание новых округов оставит жителей без медицинского обеспечения и без школ.

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