Попавший в скандал с пленками бывший президент Петр Порошенко обвинил "пятую колонну Кремля" в начале масштабной спецоперации против Украины.

Об этом он заявил в своем видеообращении в среду, 20 мая, опубликованном в его Телеграм-канале.

По его словам, с помощью втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

"Как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, – согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в наших намерениях присоединиться к НАТО", - отметил он.

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "джавелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2", и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов - значит существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному врагу. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются", - сказал он.

По словам Порошенко, главными информационными спонсорами провокации стали "три пророссийских канала", а также медиаресурсы олигарха Коломойского, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. "Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться под Москву", - заявил Порошенко.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованное подозрение, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что сейчас между высшим руководством США и Украиной практически нет общения, хотя во время своей каденции он проводил встречи с обеими президентами Америки - предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Ибо все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой, нашим ключевым партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", - заявил Порошенко.

Напомним, вчера внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал несколько аудиозаписей, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

"Страна" расшифровала аудиозаписи, в которых Байден управлял Украиной. Полный текст скандальных пленок Порошенко можно почитать здесь.