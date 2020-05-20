Сегодня прямо во время пресс-конференции Владимира Зеленского стало известно, что "ДНР" заявила о приведении своих сил в полную боеготовность. Накануне вечером о том же заявила и "ЛНР". Более того, в Луганске, по некоторым данным, объявили еще и сборы резервистов.

В итоге президент вынужден был подробно комментировать ситуацию на фронте - чего, видимо, изначально делать не собирался. А представители Украины созвали экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Что происходит на Донбассе - разбиралась "Страна".

Что заявили "республики"

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении в боевую готовность своих войск из-за обострения на линии соприкосновения.

Сегодня утром - прямо во время пресс-конференции Зеленского - глава "ДНР" Денис Пушилин опубликовал сообщение в своем телеграм-канале. Он написал, что ситуация на линии фронта резко обострилась почти три недели назад, с 1 мая. Режим прекращения огня, по его данным, был нарушен более 250 раз, обстрелы велись в том числе из крупнокалиберной артиллерии.

По словам Пушилина, наиболее горячими точками 1, 4 и 7 мая стали поселки Спартак, Саханка и Александровка. В ходе обстрелов погибла одна женщина, 11 человек ранены.

"В этой связи мною как главой Донецкой Народной Республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", - написал сегодня Денис Пушилин, с его постом полностью можно ознакомиться ниже.

Накануне поздним вечером глава "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал похожее заявление на своем сайте. Он сообщил, что 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка – Коммунарская", которая питала критически важные инфраструктурные и социальные, а также жилой сектор. На следующий день, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.

Пасечник добавил, что обстрелы стали регулярными и далее обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "В случае продолжения подобных действий, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач".

То есть по сути Пасечник пригрозил наступательными действиями.

По его словам, аналогичным образом "ЛНР" будет поступать при продолжении обстрелов мирного населения. Пасечник добавил, что он уже распорядился привести в боевую готовность подразделений Народной милиции. Ниже публикуется полная версия его заявления.

При этом луганские "власти", по данным сочувствующих им телеграм-каналов, объявили о сборе резервистов.

Дополнительно в "ЛНР" выкатили ряд претензий лично к Зеленскому, подсчитав, что за год его президентства от обстрелов погибло двое и ранено 29 мирных жителей.

То есть эта часть была приурочена конкретно к пресс-конференции украинского президента, которая прошла на следующий день.

Ответ Украины

На своей встрече с журналистами Владимир Зеленский отреагировал на заявления Пушилина и Пасечника о боеготовности их войск. По его словам, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созвал сегодня срочное заседание в Минске (позже эту информацию подтвердил министр по делам оккупированных территорий Алексей Резников).

Он рассказал об этом, отвечая на вопрос журналиста, почему не удалось "просто прекратить стрелять", как обещал Зеленский еще до избрания.

"Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - сказал Зеленский.

Он добавил, мол, если бы "та сторона" действительно перестала стрелять и выполнила Минские и достигнутые в нормандском формате договоренности, "все закончилось бы". "Но они не знают, что с ними потом будет, я имею в виду боевиков. Они не знают, на каком они свете, у них нет никакого выхода", - сказал Зе. Намекая, что сепаратисты открывают огонь, чтобы оправдать свое существование.

Правда, президент не прокомментировал тот факт, что от обстрелов территории "ЛДНР" страдают явно больше - с их стороны много сообщений о гибели, ранениях людей. Со стороны контролируемой территории их практически нет. А жертвы с той стороны Украина почему-то не комментирует и уголовных дел не заводит.

Но вернемся к реакции Зе. Президент использовал и такой пассаж: "Мы не стреляем по украинцам - мы отвечаем боевикам".

"Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса с целью прекращения обстрелов, ведь только РФ на них влияние", - отметил Зеленский.

Что происходит с обстрелами по версии ОБСЕ

ОБСЕ в своих отчетах по всем датам, озвученным "ДНР" и "ЛНР", констатировала обострение, фиксировала звуки неизвестного оружия или пострадавших.

В отчете ОБСЕ за 1 мая значится, что вблизи участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали примерно 95 взрывов неопределенного происхождения, 95 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

4 мая, по данным ОБСЕ, три ребенка (девочки в возрасте 7 и 10 лет) и мужчина (в возрасте около 55 лет) получили ранения вследствие обстрела в поселке Александровке (неподконтрольный Киеву, 20 км к юго-западу от Донецка).

"Сотрудники миссии разговаривали с двумя родителями раненных детей, по словам которых, их дочери получили ранения осколками от произошедшего рядом взрыва во второй половине дня, когда играли дома", - говорится в отчете наблюдателей.

По итогам 7 мая СММ вновь констатировала увеличение количества обстрелов. Было около 150 взрывов в Донецкой области и около 125 - в Луганской области.

Наблюдатели получили информацию, которая отчасти подтверждает слова Пушилина - о том, что пять человек (двое мужчин и одна женщина 40–49 лет, а также 13-летние мальчик и девочка) получили ранения в результате обстрела поселка Саханки (неподконтрольный Киеву, 97 км к югу от Донецка).

С вечера 15 по вечер 17 мая в Луганской области ОБСЕ зафиксировала обострение. Команда СММ увидела повреждения жилого дома в Березовском, находящемся под контролем "ЛНР". В районе этого же села группа наблюдателей попада под обстрел.

16 мая большинство нарушений было к востоку от участка разведения в районе Золотое (подконтрольный Киеву, 60 км к западу от Луганска) и в районах к юго-западу от Кряковки (подконтрольный Киеву, 38 км к северо-западу от Луганска).

17 мая огонь был открыт в районах к северу от поселка Смелое (неподконтрольный Киеву, 31 км к северо-западу от Луганска), к юго-востоку от Орехово-Донецкое (подконтрольный Киеву, 44 км к северо- западу от Луганска), а также к востоку и западу от участка разведения в районе Золотого.

В последнем отчете ОБСЕ за 19 мая говорится о том, что интенсивность обстрелов за сутки несколько уменьшилась.

Почему "республики" заговорили о войне

Из статистики ОБСЕ не совсем понятно, насколько интенсивны бои. При этом очевидно, что раненых стало больше, как и повреждений.

Также ужесточение боев подтверждают жители неподконтрольных территорий, с которыми пообщалась "Страна". Канонада стала громче и продолжительнее.

Впрочем общий накал противостояния вырос еще начиная с зимы и с тех пор практически не снижается. И мы неоднократно рассказывали, как на тех или иных участках фронта разыгрывались настоящие войсковые операции.

Происходило это главным образом в районе "ЛНР", у Золотого, где осенью развели войска. "ДНР" же постоянно жалуется на обстрелы.

Но все это пока не объясняет синхронность, с которой обе "республики" решили заявить о своей готовности воевать именно сейчас. Разберем основные версии, почему так могло произойти.

Первая - заявление было сделано с чисто информационной целью.

В ее пользу говорит совпадение с пресс-конференцией Владимира Зеленского, на которой этот вопрос закономерно подняли журналисты. И вынудили президента комментировать неудобную для его имиджа "миротворца" тему.

Таким образом вечернее обращение Пасечника и утреннее - Пушилина стали причиной широкого, на всю страну, обсуждения боевых действий на Донбассе. Чего президент и его команда обычно избегают. Установление мира - одно из главных предвыборных обещаний Зеленского. Которое оказалось не выполненным. И президента в общем-то заставили это признать.

Без жестких заявлений "ДНР" и "ЛНР" эту тему бы обсуждали скорее всего в сугубо политическом ключе - Минских соглашений и Нормандского формата. А так прозвучал еще один сигнал для тех, кому важна остановка войны - Зеленский с этим вопросом не справляется.

Вторая версия - своим заявлением главы "республик" хотят подтолкнуть Киев к подписанию более жестких условий по мониторингу прекращения огня.

"Страна" уже рассказывала, как Украина уклоняется от такого соглашения, вычеркивая из предложений оппонентов такие обязательства, как запрет на диверсионную работу или наступательные действия. Или публичное оглашение войсковых приказов об остановке огня.

О том, что этот вопрос беспокоит Россиию, с которой "ЛНР" и "ДНР" наверняка согласовали свои заявления, говорит и сегодняшнее интервью представителя РФ в Минске Бориса Грызлова.

"На прошедшей 14 мая встрече Контактной группы представители Киева вновь отказались подписывать обязывающее соглашение о шагах по полному прекращению огня с дополнительными мерами контроля за его соблюдением. Складывается впечатление, что вялотекущий вооруженный конфликт украинские власти считают соответствующим своим интересам", - заявил Грызлов изданию "Взгляд".

Громким выступлением об опасности нового витка конфликта "республики" предают ситуацию невыгодной для Киева огласке и обращают внимание других членов Нормандского формата. Что может подтолкнуть к согласию на условия РФ по остановке огня.

Третья версия - угроза реально начать боевые действия, если обстрелы не прекратятся. Но оценить, насколько она весома, возможным не представляется. Не исключено, что отдельные попытки "отодвинуть линию соприкосновения", как заявляет Пасечник, будут иметь место. Особенно если не договорятся в Минске.

В любом случае, обстрелы можно "прикрутить" даже без подписания лишних бумаг. Поэтому не исключено, что цель именно такая - показать серьезность намерений и заставить Киев пойти на деэскалацию.