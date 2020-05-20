Украинцы на карантине стали больше интересоваться вакансиями "удаленной работы"- запрос в поиске вырос на 83%. В топ самых популярных предложений по удаленной занятости вошли офис-менеджеры, операторы и Instagram-специалисты

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Так, самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В этом месяце таких предложений для удаленной работы стало почти вдвое больше.

Среди популярный запросов остается работа оператором. Обязанности на этой должности включают прием или совершения звонков, или онлайн-общения с клиентами.

"Обычно в обязанности, которые нужно выполнять из дома, входят прием звонков и электронной почты, ведения документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По информации OLX, в апреле по сравнению с февралем в два раза чаще искали операторов поддержки со средней оплатой труда 12 500 грн. Столько же в среднем предлагают менеджерам по продажам - в апреле их стали искать на 42% чаще по сравнению с последним месяцем зимы.

Кроме того, удаленную занятость работодатели предлагают также и Instagram-специалистам. В апреле по сравнению с февралем объявлений об их поиске стало на 72% больше. Платить за такую работу по всей Украине готовы в среднем 19 500 грн в месяц.

Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тыс грн в месяц.

Ранее мы сообщали, что из-за введенных в попытке предотвращения распространения коронавируса карантинных мер, около 200 тысяч украинцев потеряли работу.

Также писали, что накануне ослабления карантина все больше украинцев ищут работу за границей.